Hano Oertle kandidiert für die Schulpflege

Die FDP Mönchaltorf stellt Hano Oertle für die Ersatzwahlen der Schulpflege für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022 auf. Die Liberalen wollen einen der beiden frei gewordenen Sitze verteidigen. Die Wahlen finden am 1. September statt.

Voraussichtlich ein Doppelmandat

Hano Oertle ist bereits Mitglied der Sozialbehörde. Er könne auf Grund seiner beruflichen Stellung das Doppelmandat in der Sozialbehörde und in der Schulpflege gut wahrnehmen, schreibt die FDP in einer Mitteilung.

Ersatzwahl RPK

Für die Ersatzwahl in die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die FDP Mönchaltorf beschlossen, keine weiteren Kandidaten aufzustellen, da sie bereits mit einem Mitglied und dem voraussichtlich in stiller Wahl gewählten Präsidenten Patrick Scheidegger gut im fünfköpfigen Gremium vertreten sei. (zo)