Sie sind die Schweigsamsten im Stadtparlament

Neun Sitzungen hat der Grosse Gemeinderat Illnau-Effretikon seit Legislaturbeginn im Juli 2018 abgehalten. Viel wurde dabei geredet, gefeilscht, gestritten – über Gestaltungspläne, Landkäufe sowie Schulhaus- und Strassensanierungen. Einige Parlamentarier haben dabei aktiver an der Debattenkultur teilgenommen, andere hingegen waren im Stadthaussaal weniger hörbar. Manche Gemeinderäte schreiten an einem Abend gleich mehrmals zum Rednerpult oder sprechen alleine an einem Abend mehr als andere in einem ganzen Jahr.