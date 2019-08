966 Kandidierende kämpfen um 35 Zürcher Nationalratssitze

Gesetz und Los bestimmt Reihenfolge der Listen

Am 8. August ist die Frist für das Einreichen der Wahlvorschläge für die Nationalratswahlen abgelaufen. Für die Nummerierung der Listen gilt gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte folgende Regelung: Listen von Parteien oder Gruppierungen, die in der laufenden Amtsdauer im Nationalrat vertreten sind, erhalten die Listennummern in der Reihenfolge der Vertretungsstärke der Zürcher Mitglieder im Nationalrat.

Somit standen die Listen 1 bis 8 fest (SVP, SP, FDP, GLP, CVP, Grüne, BDP, EVP). Den übrigen Listen wird durch Losentscheid eine Listennummer zugewiesen. Die Lose wurden unter Aufsicht von Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP), Vorsteherin der Direktion der Justiz und des Innern, gezogen.

Die Listen mit den Kandidierenden werden am 30. August im Amtsblatt publiziert, kurz davor sind sie im Internet einsehbar. Die Wahlunterlagen werden zwischen dem 23. und dem 28. September verschickt. Die Wahlen finden am 20. Oktober statt.

Regierungsrätin Jacqueline Fehr hofft, dass sich möglichst viele Wahlberechtigte daran beteiligen. Abgegeben werden darf nur 1 Wahlzettel pro wahlberechtigte Person – trotz der Fülle an Wahlmöglichkeiten.