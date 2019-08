Ein Redner, der alle Interessensgruppen bedient

Reiner Eichenberger redete an seiner 1. August-Ansprache auf der Guldenen nicht an seinem Publikum vorbei. Wie die vier Egger vorne im Publikum sang auch er das obligate Loblied auf das grossartige System der Direkten Demokratie und die politische Vielfalt der Schweiz. Und was für einen der Rentner ein Thema ist, mit dem man «sehr zurückhaltend umgehen soll» – die Einwanderung, respektive Personenfreizügigkeit – nannte Eichenberger neben dem Finanzausgleich als das zentrale Problem der Zukunft.