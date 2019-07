Die 1.-August-Ansprache bleibt eine Männerdomäne

Was würde wohl Helvetia dazu sagen? Im Bezirk Hinwil sind die 1.-August-Ansprachen dieses Jahr komplett in Männerhand. In allen elf Gemeinden treten ausschliesslich Herren ans Rednerpult. Die allermeisten bekleiden ein politisches Amt. Von Gemeinderäten über Kantons-, Regierungs- und Nationalräte bis hin zum Bundespräsidenten. In den anderen Bezirken zeigt sich ein ähnliches Bild: In den zehn Gemeinden im Bezirk Pfäffikon spricht mit der ehemaligen Russiker Gemeinderätin Mäges Berlinger eine einzige Frau.