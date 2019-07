Dübendorf erhält mehr Macht

Neu soll jeder Aktionär, der allein mehr als zehn Prozent der Aktien hält, Anspruch auf einen Sitz im Verwaltungsrat haben. Dübendorf wird künftig laut Fusionsplänen 12,1 Prozent der Aktien halten – fast gleich viel wie Wetzikon. Dübendorf hatte deshalb garantierte Mitsprache im strategischen Führungsgremium gefordert.

Der ABV ist neben dem Interkommunalen Vertrag (IKV) eine der Grundlagen für den Zusammenschluss der beiden Spitäler. In einem nächsten Schritt müssen nun die Aktionärsgemeinden des GZO Spitals Wetzikon den Änderung zustimmen. Genauso wie auch dem IKV. Werden die Regelwerke in Wetzikon wesentlich abgeändert, muss der Zweck­verband in Uster noch einmal über die Verträge befinden. Danach kommt die Fusions-Vorlage an die Urne – in den Träger- und Aktionärsgemeinden beider Spitäler. Dies wird voraussichtlich im Mai 2020 der Fall sein.