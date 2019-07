Nach 20 Jahren kommt das Ziel in Sichtweite

«Warum gibt es diese Strasse nicht schon längst?» Das sei die am häufigsten gehörte Frage gewesen am ZOM-Messestand des Vereins Zusammenschluss Oberlandstrasse, meinte Präsident Hans-Peter Hulliger diese Woche an der Vereinsversammlung. Es war die 20. des 1999 gegründeten Vereins. Doch wirklich zu feiern zumute war den rund 80 anwesenden Mitgliedern nicht. Denn eigentlich wäre es das Ziel des Vereins, dass es ihn gar nicht mehr braucht. Dann nämlich, wenn die Lücke in der Oberlandautobahn geschlossen ist.