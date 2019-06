Russiker Dorfbach darf ans Tageslicht zurück

Trotz des schönen Sommerwetters kamen am Montagabend genau 100 Russiker zur Gemeindeversammlung ins Riedhus. Ob es an den Geschäften lag, die auf der Traktandenliste standen, oder an den angenehm kühlen Temperaturen in der Mehrzweckhalle, liess sich nicht eruieren. Gemeindepräsident Hans Aeschlimann (SVP) begann gleich mit dem ersten Thema des Abends: der Jahresrechnung 2018. Als Finanzvorstand präsentierte er das Geschäft gleich selbst.

Deutliches Plus in Jahresrechnung