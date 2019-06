Silbergrueb soll zum Goldesel werden

In der 3800-Seelengemeinde Mönchaltorf kann eine Überbauung wie die Silbergrueb, einen ansehnlichen Betrag in die Gemeindekasse spülen. Das machte in der Mönchaltorfer Gemeindeversammlung vom Donnerstag Gemeinderat Bernhard Kaderli (FDP) in seiner Stellungnahme zur Jahresrechnung 2018 klar. Denn die etwa 170 zugezogenen Bewohner der Silbergrueb seit dem letzten Jahr ergäben eine halbe Million zusätzlicher Steuereinnahmen.

«Wir haben weniger Autonomie, dafür mehr Kosten.»