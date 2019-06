Ein Oberländer ist zweiter auf der EDU-Liste

Wie die EDU in einer Medienmitteilung schreibt, tritt sie zu den Nationalratswahlen mit ihrem Präsidenten und Kantonsrat Hans Egli, Steinmaur, auf Listenplatz 1 an. Dahinter folgen die weiteren amtierenden EDU-Kantonsräte Erich Vontobel, Wolfhausen und Thomas Lamprecht, Bassersdorf sowie auf Platz 4 Alt-Nationalrat Markus Wäfler, ebenfalls aus Steinmaur.

Weitere Oberländer sind Peter Häni (Bauma), Roger Cadonau (Wetzikon), Dennis Wegmann (Uster), Daniel Zahnd (Hittnau), Urs Gerber (Wetzikon) und Ulrich Isler (Lindau). Unter dem Motto «unser Land – unsre Werte» kandidieren auf der Nationalratsliste der EDU 8 Frauen und 27 Männer.

Derzeit ist die EDU nicht im Nationalrat vertreten.