Neue Legislaturziele vorgestellt

In der heutigen Gemeindeversammlung in Mönchaltorf wurde über die Jahresrechnung 2018 entschieden, die mit einem Plus von rund 400‘000 Franken abschloss. Die Rechnung wurde von den 46 Stimmberechtigten im Gemeindezentrum Mönchhof ohne Gegenstimme genehmigt.

Revision der Gebührenordnung genehmigt

Ebenfalls ohne Gegenstimme entschieden die Mönchaltorfer über die Teilrevision der Gebührenverordnung im Bereich Bürgerrecht. Zum Abschluss der Gemeindeversammlung informierte Gemeindepräsident Urs Graf (FDP) über die Legislaturziele. Bericht folgt.