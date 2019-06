Vier Jas und ein trauriges Halleluja

Als sich die letzten Mitglieder des siebenköpfigen Gemeinderates auf der Bühne des Loorensaal formierten, sass einer schon längst auf dem Stuhl neben dem Rednerpult. Markus Gossweiler amtierte bereits als Maurmer Gemeindeschreiber, da war das jüngste Maurmer Exekutivmitglied, Urs Rechsteiner (CVP), wohl noch in der Primarschule. Fast 29 Jahre lang nahm Gossweiler in seiner Funktion an den Gemeindeversammlungen in Maur teil. Diejenige am Montagabend war seine letzte. Er gibt sein Amt in Maur ab und wird Gemeindeschreiber in Zollikon.