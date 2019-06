Baumer setzen auf «gesunden Menschenverstand»

Gleich mehrere Neuerungen erwarteten die Baumer Stimmbürger bei der Gemeindeversammlung am Montagabend. Statt in Stuhlreihen durften sie für einmal an langen Tischen sitzen. «Da die Wirtin gestern und morgen Anlässe hat, die eine solche Bestuhlung erfordern, und wir nicht so viele Leute erwarteten, machen wir eine Ausnahme», erklärte Gemeindepräsident Andreas Sudler (parteilos). Die 52 Stimmberechtigten fanden problemlos Platz.