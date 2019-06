Wechsel an der Spitze der SP Uster

17 Jahre war Matthias Stammbach im Vorstand der SP Uster, elf davon als Präsident. Nun ist er zurückgetreten. Am Mittwoch hat die Generalversammlung entschieden, eine Geschäftsleitung einzusetzen. Dies, um das «zeitintensive Parteipräsidium auf mehrere Schultern zu verteilen», wie die SP in einer Mitteilung schreibt. Diese Aufgabe haben die Vorstandsmitglieder Lennie Grob, Peter Mathis und Rolf Graf übernommen. Neu in den Vorstand gewählt wurden Ali Özcan und Christoph Daeniker.

Ungeliebte Mails

An der Generalversammlung blickte Stammbach zurück auf Erfolge (beispielsweise die Eroberung des dritten Stadtratssitzes und zweimal des Stadtpräsidiums) und Niederlagen (etwa die Abstimmung über die Villa am Aabach oder für ein verkehrsfreies Zentrum). Auf die Frage, was er am wenigsten vermissen werde, hatte er eine klare Antwort: Die «Geisslechlöpf-Mails», die er gelegentlich habe versenden müssen, wenn sich wieder einmal zu wenige Personen für einen Standaktion eingetragen hätten. (Ausführliche Berichterstattung folgt)