Was uns der Frauenstreik bedeutet

Deborah von Wartburg, Redaktorin

Ich wünsche mir anlässlich des Frauenstreiks von den Politikern, dass Lohngleichheit nicht nur ein Satz in der Unternehmenskommunikation ist, sondern konsequent und gesetzlich durchgesetzt wird - zur Not mit Sanktionen. Ich wünsche mir Elternzeit statt Mutterschaftsurlaub, sowie in jeder Branche und auf jeder Positionsstufe die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit. Damit die Vereinbarkeit von Karriere und Familie für Menschen jedes Geschlechts gleich leicht wird!