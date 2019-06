Frauen machen auf ein echtes Problem aufmerksam

28 Jahre ist es her, seit die Frauen in der Schweiz erstmals zu einem Streik aufgerufen haben. Wenn sie es heute wieder tun, muss einem das schwer zu denken geben. Und zwar deshalb, weil die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die 1981 in der Bundesverfassung festgeschrieben worden ist, weder 1991 noch heute wirklich überall gegeben ist.