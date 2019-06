Ständerat zeigt Oberlandautobahn das Stoppschild

Kosten nicht bekannt

Betreffend Oberlandautobahn aufs Gaspedal gedrückt und damit Hoffnungen geschürt hatte der Nationalrat am 11. März. Er bewilligte über 14 Milliarden Franken für Betrieb, Unterhalt und Ausbau des Nationalstrassennetzes – mehr als die vom Bundesrat beantragten 12,8 Milliarden Franken. Auf Initiative einzelner Ratsmitglieder nahm die grosse Kammer kurzerhand drei zusätzliche Vorhaben in dieses Paket auf: die Bodensee-Thurtal-Strasse für etwa 310 Millionen Franken, den Muggenbergtunnel für ungefähr 150 Millionen Franken und eben die Lückenschliessung der Oberlandautobahn für einen unbestimmten Preis. Die Schwierigkeit: Die Planung der drei Projekte ist noch nicht abgeschlossen, weshalb die Kosten nicht seriös eingeschätzt werden können. Die ständerätliche Verkehrskommission bemängelte diesen Umstand in einer Mitteilung vom 1. Mai und hielt fest, dass die Projekte noch nicht reif für die Aufnahme in den aktuellen Ausbauschritt sei. Der Ständerat folgte jetzt dieser Argumentation und strich die drei Projekte aus der Vorlage.

«Hüftschüsse»

Kommissionssprecher Claude Janiak (SP/BL) sprach am Donnerstagvormittag von «Hüftschüssen». Der vorgegebene Ablauf müsse eingehalten werden, sonst sei die Genehmigung willkürlich. Alle Projekte müssten mit derselben Elle gemessen werden, sagte Konrad Graber (CVP/LU). Sonst würden jene Kantone benachteiligt, die sich an die Planungsverfahren hielten.

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga erinnerte daran, dass der Bund die betroffenen Nationalstrassen erst 2020 übernimmt. Er habe die Projekte daher noch nicht einmal geprüft. Diese würden in die nächsten Schritte einbezogen, aber nach den gleichen Kriterien wie alle anderen Projekte auch.

Der Ex-Wetziker Ständerat Ruedi Noser (FDP), der auch dem Verein Zusammenschluss Oberlandstrasse angehört, äussert sich zum Entscheid: