Ruedi Noser: «Macht jetzt die Hausaufgaben!»

Herr Noser, was halten Sie vom ständerätlichen Entscheid, derzeit noch kein Geld für die Lückenschliessung der Oberlandautobahn zu sprechen?

Ruedi Noser: Vom Prozess her ist der Entscheid richtig. Man kann kein Geld für ein Projekt sprechen, das noch nicht budgetierbar ist.

Läuft das Projekt so nicht Gefahr, auf der sehr langen Bank zu landen?

Keineswegs. Der nächste Kredit wird 2023 oder 2024 gesprochen. Der Kanton Zürich weiss jetzt, was er zu tun hat und was sein Zeitfenster ist. Ob die Lückenschliessung auf der langen Bank landet, hängt von Zürich ab.