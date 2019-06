Auch Linke kritisieren Streik-Regelung

Geht es nach dem Stadtrat, soll die Ustermer Bevölkerung am Frauenstreiktag vom 14. Juni auf der Strasse ein Zeichen setzen. Dieser Schluss drängt sich zumindest auf, wenn man sich die offizielle städtische «Streikpolitik» vor Augen führt: So sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ustermer Stadtverwaltung in gut einer Woche an der dreistündigen Kundgebung in Uster teilnehmen dürfen – auf Arbeitszeit und ohne Lohneinbusse. Auf diese Weise will der Stadtrat gemäss einer Medienmitteilung «seine Sympathie für die Anliegen des Frauenstreiks» zum Ausdruck bringen.