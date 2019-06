Lärmende Teenies, das Sozialamt und der liebe Verkehr

Der Verkehr war das Hauptthema in der Fragestunde des Dübendorfer Gemeinderats, die am Montag stattfand. So erfuhren die Anwesenden etwa, dass der Stadtrat auf der Unteren Zelglistrasse wegen der Schulwegsicherheit Tempo 30 prüft, nicht aber auf der Sonnenberg-, Grüze- und Oberdorfstrasse. Weiter wurde deutlich, dass die Sonnenbergstrasse trotz wiederholter Kritik nicht in den Urzustand zurückversetzt wird. Und dass es nicht ganz einfach sei, die zuweilen chaotische Verkehrssituation rund um die Memphisbrücke zu verbessern.