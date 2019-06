Uster West – eine «Scheintote»?

Ein Stück weit spiegelte die Parlamentsdebatte vom Montag über zwei Einzelinitiativen in Sachen «Uster West» und «Unterführung Winterthurerstrasse» die eigentliche Geschichte ebendieser Projekte wider: Es findet eine Diskussion von beträchtlicher Länge mit vereinzelten Gehässigkeiten statt, die politischen Fronten sind vergleichsweise unübersichtlich – und am Ende gibt es so etwas wie eine «Nulllösung».