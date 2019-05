SVP-Wähler wünschen sich mehr Engagement für Klima

Blick von oben auf den Ratssaal an der Sondersession des Nationalrats, am Donnerstag, 9. Mai 2019 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Wer politisiert in der nächsten Legislatur in Bundesbern? Erste Umfragen zeigen, Grüne und GLP legen zu.

ALESSANDRO DELLA VALLE / Foto: Keystone