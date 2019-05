«Mir war klar, dass mich nun viele angreifen»

Sie wurden vor wenigen Wochen mit einem Glanzresultat für die SP in den Kantonsrat wiedergewählt. Ist ein Parteiwechsel zum jetzigen Zeitpunkt nicht unfair gegenüber der Partei?

Diesen Vorwurf kann ich nachvollziehen.

Wieso haben Sie sich dann genau jetzt für den Wechsel entschieden?

Es gab immer wieder Momente, in denen ich merkte: Ich bin am falschen Ort. Wenn man merkt, dass einem die Personen in der eigenen Partei teilweise schlechter gesinnt sind als Exponenten anderer Parteien, dann ist das auf Dauer sehr schwierig. Als mein Partner Daniel Frei noch kantonaler Parteipräsident war, habe ich zudem zwischenmenschliche Dinge mitbekommen, die mein Vertrauen in die Partei erschüttert haben.

Nun werden Sie als Grünliberale weiter im Kantonsrat sitzen. Sie wurden aber als SPlerin wiedergewählt. Wäre es nicht konsequent, zurückzutreten und einer SPlerin ihren Platz zu lassen?

Ich vertrete, wie gesagt, genau die gleichen Positionen wie vor meinem Parteiwechsel. Und mit diesen Positionen wurde ich wiedergewählt. Deshalb sehe ich keinen Grund für einen Rücktritt.

«Ich kenne auch Wähler, die die SP-Liste nur wegen mir eingelegt haben.» Claudia Wyssen

Kantonsratswahlen sind aber nur begrenzt Personenwahlen. Viele legten wohl einfach die SP-Liste ein.

Meine Haltung war den Ustermerinnen und Ustermern bestens bekannt. Ich bin hier aufgewachsen, als Hebamme tätig und bestens vernetzt. Ich kenne auch Wähler, die die SP-Liste nur wegen mir eingelegt haben.

Die GLP ist im Aufwind, auch in Uster. Ist es nicht opportunistisch, zum jetzigen Zeitpunkt zu den Grünliberalen zu wechseln?

Ich erhoffe mir durch den Übertritt nicht bessere Chancen für meine politische Karriere. Ich habe einfach gemerkt, dass man bei der GLP auch im Umgang miteinander freundlich und wohlwollend ist, hier fühle ich mich gut aufgehoben. Selbstverständlich gibt es auch in der GLP Auseinandersetzungen, aber nicht in der Härte, wie ich sie bei der SP erlebt habe. Und es ist tatsächlich so, dass die Ustermer GLP grosses Potential hat, sich noch weiter zu entwickeln.

Für die SP konnten Sie bei den letzten Wahlen nicht als Stadträtin kandidieren, die Partei gab anderen den Vorrang. Werden Sie nun vielleicht bald für die GLP für den Stadtrat kandidieren?

Im Moment ist das kein Thema. Aber ich habe immer gerne auf kommunaler Ebene politisiert und kann mir daher vorstellen, auch in Zukunft wieder einmal auf die Gemeindeebene zurückzukehren.