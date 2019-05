Parlament stimmt gegen Pläne zur Parkraumbewirtschaftung

Es gibt in Wetzikon einige Geschäfte, an denen man seit Jahren herumdoktert. Die Parkraumbewirtschaftung ist eines davon. Seit sieben Jahren prüft der Stadtrat, wie man die Parkplätze am besten flächendeckend bewirtschaften soll. Ein im Jahr 2014 ausgearbeitetes Grobprojekt wurde bereits zwei Jahre später wieder verworfen, weil es laut Stadtrat «viel zu kompliziert» war. Stattdessen verfolgte der Stadtrat eine Lösung auf Basis des heutigen Systems.