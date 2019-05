Kindergärtler müssen in den Werkraum

Eigentlich wussten die Verantwortlichen der Schule, dass in Wetzikon ein steigender Bedarf an zusätzlichen Kindergärten besteht. Dass die Schülerzahlen aber so schnell zunehmen, hätten sie nicht erwartet. Wie die Schulpflege in einer Medienmitteilung schreibt, eröffnet sie bereits aufs kommende Schuljahr vier zusätzliche Kindergartenklassen.