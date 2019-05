Finanzfragen, ein Frackträger und ein freisinniger Fettnäpfchentreter

An einem Abend, an dem intensiv politisiert wurde, gab es im Grossen Gemeinderat auch das eine oder andere rhetorische Schmankerl zu vernehmen. Arie Bruinink (Grüne) brauchte länger als üblich für den Gang zum Rednerpult. Wegen eines Fusshebemuskelsehnenabrisses am linken Mittelfussknochen geht er für einige Wochen an Krücken. Ratspräsident Markus Annaheim (SP) meinte darauf lakonisch, dass er Bruininks Referat daher wohl etwas früher hätte ankündigen sollen. Dieses Referat eröffnete Bruinink dann gleich einmal mit einem möglicherweise leicht hinkenden Vergleich. «Links sehen Sie das Watt in den Niederlanden, rechts das Watt in Effretikon.» Beide – sowohl das Meer als auch die in die Jahre gekommene Schulanlage – würden hohe Wollen werfen, so der niederländisch-stämmige Parlamentarier.

Etwas wagemutig war dann auch die Anspielung von Hochbauvorstand Marco Nuzzi (FDP). Bezogen auf die «Watt»-Sanierung machte er die Bemerkung, dass sowohl er selber als auch schon Stadtratskollegin und Bildungsvorsteherin Erika Klossner (FDP) dort zur Schule gegangen seien. «Und Erika zählt ja nicht mehr zu den Jüngsten», so Nuzzi. Tatsächlich sitzt Klossner seit 2002 in der Stadtregierung und ist damit amtsältestes Exekutivmitglied.

Die freisinnigen Stadträte mussten allesamt etwas einstecken an diesem Abend. «Philipp, was hast du hier angezettelt? Mit so viel Geld hätte man etwa 100 Sonnensegel installieren können», meinte Brigitte Röösli (SP) an Finanzvorstand Philipp Wespi gerichtet. Ob Sonnensegel, für die sich Röösli in der Vergangenheit starkgemacht hat, rund um einen neuen Dorfplatz bei der Liegenschaften an der Usterstrasse in Illnau eine Rolle spielen werden, steht noch in den Sternen. Auch Paul Rohner (SVP) äusserte sich zu den Plänen rund um einen neuen Dorfplatz im Illnauer Zentrum. «Egal was man später dort macht, baut bitte keinen Brunnen. Es gibt nichts Trostloseres als stillgelegte Wasserspender.»

Keineswegs trostlos war die modische Aufmachung von Maxim Morskoi. Aufgrund der Frackwoche an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, die traditionell im Hinblick auf die Abschlussprüfungen zelebriert wird, erschien der SP-Gemeinderat im edlen Zwirn. Somit verdiente er sich den inoffiziellen Titel, des am besten gekleideten Gemeinderats mit Bravour.

Ebenso stilsicher führte Markus Annaheim vom «Bock» aus durch die Sitzung. Meistens zumindest. Einige Male verwechselte er Geschäftsprüfungs- und Rechnungsprüfungskommission. Ob es nunmehr an der Zeit ist in Illnau-Effretikons Legislativorgan eine Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission einzuführen wie dies etwa das Stadtparlament Dübendorf kennt?