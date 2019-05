Finanzen, ein Frackträger und ein freisinniger Fettnäpfchentreter

An einem Abend, an dem intensiv politisiert wurde, gab es im Grossen Gemeinderat auch das eine oder andere rhetorische Schmankerl zu vernehmen. Arie Bruinink (Grüne) brauchte länger als üblich für den Gang zum Rednerpult. Wegen eines Fusshebemuskelsehnenabrisses am linken Mittelfussknochen geht er für einige Wochen an Krücken. Ratspräsident Markus Annaheim (SP) meinte darauf lakonisch, dass er Bruininks Referat daher wohl etwas früher hätte ankündigen sollen.