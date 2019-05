«Am Ende war es Gratisreklame für mich»

Als Sie 1986 das Amt als Gemeindeschreiber in Bäretswil antraten: Hätten Sie da gedacht, dass Sie bis zur Pensionierung bleiben?

Felix Wanner: Ganz am Anfang eher nicht. Da dachte ich, ich mache es fünf, sechs Jahre. Danach weiter in eine grössere Gemeinde. Aber ich merkte schnell einmal, dass das doch nicht mein Ziel ist.