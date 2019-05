Kezo-Statuten: Das erste Ja kommt aus Weisslingen

Die Weisslinger Stimmbevölkerung folgte der Empfehlung des Gemeinderats: 949 haben sich für die Statutenanpassung der Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (Kezo) ausgesprochen. 50 lehnten sie ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,7 Prozent.

Weisslingen war die erste Gemeinde im Verband, die das Geschäft an die Urne brachte. Die neuen Statuten treten allerdings nur in Kraft, wenn alle Verbandsgemeinden der Vorlage zustimmen. Die Urnengänge in den restlichen Gemeinden folgen in den kommenden Monaten. Sollte auch nur eine Gemeinde die Revision ablehnen, müsste ein neuer Entwurf ausgearbeitet werden.

Kyburg und Sternenberg streichen

Nicht nur die Politischen Gemeinden müssen ihre Rechtsgrundlage aufgrund des neuen Gemeindegesetzes überarbeiten. Auch Zweckverbände wie die Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (Kezo) müssen ihre Statuten anpassen.

Die wesentlichen Änderungen betreffen unter anderem folgende Punkte: