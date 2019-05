400 E-Autos für Pfäffikon

Es liegt für gewöhnlich in der Natur von Legislaturzielen, relativ offen formuliert zu sein – manchmal gar schwammig. So auch im neuen Leitbild des Pfäffiker Gemeinderates, das zwölf verschiedene Ziele für die Legislatur 2018 bis 2022 formuliert. Unter anderem soll das Ortszentrum vom Individualverkehr entlastet werden, das gültige Altersleitbild umgesetzt, die Gemeinde will attraktiv und die Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleistet bleiben.