Kezo muss Statuten anpassen

Nicht nur die Politischen Gemeinden müssen ihre Rechtsgrundlage aufgrund des neuen Gemeindegesetzes überarbeiten. Auch Zweckverbände wie die Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (Kezo) müssen ihre Statuten anpassen. Das aktuell gültige Reglement stammt aus dem Jahr 2009 und sind in weiten Teilen nicht mehr aktuell. Der erste Statutenentwurf wurde an der Delegiertenversammlung im Sommer 2018 präsentiert und zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Diverse Stellungnahmen wurden in der Folge in den Statutenentwurf eingearbeitet, der nun in allen Gemeinden an der Urne zur Abstimmung kommt (siehe Box).

Die wesentlichen Änderungen betreffen unter anderem folgende Punkte: