Befürworter lassen nicht locker

Der Stadtrat stellt sich nicht grundsätzlich gegen Temporeduktionen in Dübendorf. Das betonte er zuletzt in seiner Antwort auf eine Interpellation, mit der die BDP/CVP/EVP-Fraktion Tempo 30 auf Quartierstrassen forderte. Er sei bereit, «einzelfallmässig» in Quartieren und vor allem im Bereich von Kindergärten oder Schulhäusern eine Temporeduktion zu prüfen. Für eine breite Einführung von Tempo 30 gebe es in Dübendorf aber keine politische Mehrheit, sagt der Stadtrat und verweist auf entsprechende Initiativen, die in den Jahren 2004 und 2013 von den Stimmberechtigten abgelehnt wurden.