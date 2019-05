«Man kann auch mit einem Tennisschläger jemanden totschlagen»

In dicken Jacken, die die nötige Stabilität für den ruhigen Schuss geben, liegen die Schützen da und zielen auf die 300 Meter weit entfernten Scheiben. Es ist ein normaler Abend in der Schiessanlage im Norden Usters. Am Donnerstag findet in den Frühlings- und Sommermonaten das Gewehrtraining über 300 Meter statt.