Tausende fordern in Zürich Lohngleichheit für Frauen

Wie immer war der offizielle Zürcher Demonstrationsumzug zum 1. Mai, der sich am Mittwoch um 10.30 Uhr beim Helvetiaplatz in Bewegung setzte, lang und vor allem auch laut. Gemäss Organisatoren nahmen 16'000 Personen am Umzug durch die Zürcher Innenstadt teil.

An der Spitze schritten traditionsgemäss die Mitglieder des organisierenden Gewerkschaftsbundes, der den diesjährigen Tag der Arbeit mit der Parole «#Frauenstreik2019» beging und damit den Tag in den Dienst der Mobilisierung zum landesweiten Frauenstreik am 14. Juni stellte. Neben Rot war deshalb auch die Farbe Violett sehr dominant.

Grundsätzlich ein positiver Umzug

An vorderster Front zu finden waren die indische Frauenrechtlerin Annie Raja, die St. Galler SP-Nationalrätin und Vize-Präsidentin der SP Schweiz, Barbara Gysi, sowie die Stadtzürcher Gemeinderätin und VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber. Raja und Gysi wandten sich später in Reden an die Kundgebungsteilnehmer.

Das Motto des mitorganisierenden 1.-Mai-Komitees lautete «Frauen* kämpfen radikal - jetzt und überall». Neben der Gleichstellungsthematik schwappte auch die Klimadebatte auf die 1.-Mai-Kundgebung über. So wurde auf einem Transparent beispielsweise die Flugticketabgabe gefordert.

«Unsere Forderungen sind finanzierbar: Die Banken, die Pharmariesen und die Versicherungen schütten Milliarden an ihre Aktionäre aus und zahlen ihren Chefs unverschämte Abzockerlöhne»

Barbara Gysi, St. Galler SP-Nationalrätin und Vize-Präsidentin der SP Schweiz

Am Umzug schritten auch zahlreiche, zum Teil vermummte Personen aus dem linksautonomen Umfeld mit. Sie zündeten Rauchpetarden und warfen Farbbeutel unter anderem gegen eine Bank-Filiale. Grundsätzlich zieht die Stadtpolizei jedoch eine positive Bilanz.

Neben einzelnen Sachbeschädigungen entlang der Umzugsroute wurde auch ein Streifenwagen der Stadtpolizei beschädigt – und zwar von einer als Clown verkleideten Demonstrationsteilnehmenden. Diese wurde am Limmatquai festgenommen.

Löhne rauf, Belastungen runter

An der offiziellen Schlusskundgebung auf dem Sechseläutenplatz forderte Nationalrätin Barbara Gysi «mehr zum Leben und mehr Gleichstellung». Damit den Menschen mehr zum Leben bleibe, müssten die Löhne rauf und die Belastungen – etwa durch Krankenkassenprämien – runter, sagte Gysi.