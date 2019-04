«Ein Schandmal der Dübendorfer Politik»

Theo Zobrist ist alles andere als glücklich mit der Situation an der Wallisellenstrasse 24. Auf dem Grundstück würden Fahrzeuge und Material abgestellt, der Drahtzaun sei defekt und die Bepflanzung verwildert, schreibt der SP-Gemeinderat in seiner Anfrage an den Stadtrat. Und weiter: «Durch die Wildnis sind die Sichtverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmer behindert, durch das Lagern von Altstoffen und Fahrzeugen wird der Boden verunreinigt und der Anblick verärgert die Dübendorfer Einwohnerschaft.»