SVP will angeblichen «Aufruf zum Streik» nicht tolerieren

Am schweizerischen Frauenstreiktag vom 14. Juni werden sich die Streikenden in Uster von 10 bis 13 Uhr beim Stadthaus versammeln. Teilnehmen dürfen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung – während ihrer Arbeitszeit und ohne Lohneinbusse. Das hat der Stadtrat so beschlossen.