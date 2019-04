Dumpfes Licht und knallige Klänge

Musik aus den kultigen 80ern im Nova Theater: Am Ostersonntag drehte DJ Milan in Pfäffikon an den Plattentellern – ohne Bleistift und Kassette. Die rund 50 Besucher begaben sich während einer Nacht auf eine Zeitreise und liessen sich von DJ Milan alle Klassiker aus den 1980er-Jahren um die Ohren hauen.

