Vertreibt die Veloständer: Avec Box ist den Grünen ein Dorn im Auge

In den nächsten Wochen soll die Avec Box, die derzeit am Zürcher Hauptbahnhof steht, an den Bahnhof nach Unterwetzikon kommen. Der Laden ohne Kasse wird via Handy geöffnet, die Produkte landen nach dem Prinzip des Online-Shoppings in einem virtuellen Warenkorb und werden über die in der App hinterlegte Kreditkarte bezahlt.