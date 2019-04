Die höchste Ustermer Velofahrerin

«Kurz und sec»: So beschreibt Ursula Räuftlin wie sie sich die Parlamentssitzungen in ihrem Präsidialjahr vorstellt. Seit zwanzig Jahren lebt sie in Uster, seit neun Jahren sitzt sie für die Grünliberalen im Gemeinderat, seit knapp zwei Wochen ist sie Gemeinderatspräsidentin. Kurz und sec: Die beiden Begriffe passen perfekt. Auch zu ihr als Person.