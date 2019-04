Wetzikon braucht dringend neuen Doppelkindergarten

Wetzikon bereitet sich auf einen Schüler-Boom vor. Wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt, rechnet er im stark wachsenden Gebiet Unterwetzikon mit einem steilen Anstieg der Schülerzahlen. So sei gemäss Schulraumplanung bis ins Jahr 2028 mit einer Zunahme von insgesamt zwei Kindergartenklassen an der Schule Bühl zu rechnen.