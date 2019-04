Stadtrat muss nochmals über die Bücher

Einmal mehr stocken in Wetzikon stadträtliche Pläne. Betroffen ist diesmal ein grosses Verdichtungsgebiet in Unterwetzikon. «Die Erarbeitung des Gestaltungsplanes Pestalozzistrasse erwies sich komplizierter, als zunächst angenommen», schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung. Von sämtlichen Grundeigentümern seien Einwendungen zum Entwurf des Gestaltungsplans eingegangen.