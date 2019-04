Ustermer «Amtliche» – der Abstimmungskampf ist lanciert

Ursula Räuftlin dürfte am Montagabend nach der Gemeinderatsitzung zufrieden ins Bett gefallen sein. Zufrieden, weil sie nun als erste Grünliberale überhaupt für die Dauer eines Jahres die höchste Ustermerin ist. Zufrieden vielleicht auch, weil sie den Velocorso anführen durfte, in dem die Ratsmitglieder zur Wahlfeier in der Stadtbibliothek radelten.