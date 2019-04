Blumensträusse, Böcke und Boliden

Am Montagabend wurden im Ustermer Parlament viele Blumensträusse verteilt: Nicht nur an die neu gewählten Ratsvorsitzenden, sondern auch an die kürzlich neu- oder wiedergewählten Kantonsratsmitglieder im Saal. Mit Blumen am Platz politisieren wollte allerdings niemand. Und so entstand eine Art «Blumenstrauss-Choreographie»: Strauss entgegennehmen, kurz betrachten, lächeln – und das Bouquet dann schön pragmatisch wieder zurück in die Vase in der Ecke spedieren.

***