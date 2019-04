«Das Verhalten des Bezirksrats ist eines Rechtsstaats unwürdig»

Der Fall Schlatter wirft weiter Wellen – auch beinahe eineinhalb Jahre nachdem der Wetziker Stadtrat der damaligen GLP-Stadträtin ein Teilressort entzogen hatte. Aktuell geht es um eine vierseitige Medienmitteilung des Bezirksrats Hinwil, in der er im März 2018 erklärte, weshalb er Esther Schlatters Rekurs gegen den Ressortentzug abwies.

Die Politikerin sah in den Schilderungen des Bezirksrats ihre Persönlichkeit verletzt. Konkret ging es um Passagen über ihren Führungsstil. Schlatter wandte sich daraufhin zuerst an den Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich und danach mit einer Aufsichtsbeschwerde an den Zürcher Regierungsrat. Dieser habe ihr nun Recht gegeben, schreibt Schlatter in einer Medienmitteilung. Damit bestätige der Regierungsrat das unrechtmässige Handeln des Bezirksrats.

An Grundrechte gebunden

Der Entscheid ist nicht öffentlich. In der Mitteilung zitiert Schlatter aber Abschnitte daraus. Demnach habe der Datenschutzbeauftragte Schlatter mitgeteilt, dass der Umfang der Medienmitteilung des Bezirksrats unverhältnismässig sei, in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen eingreife und unter Umständen auch das öffentliche Interesse am Schutz des korrekten Funktionierens staatlicher Institutionen (vorliegend des Wetziker Stadtrats) verletze.

Der Regierungsrat stützt diese Einschätzung. Als Teil der kantonalen Behörde sei der Bezirksrat unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Eine Medienmitteilung müsse gemäss Artikel 13 der Bundesverfassung nicht nur wahr sein, sondern sie dürfe auch nicht unnötig verletzend sein und die betroffene Person auf unzulässige Weise in ihrem Ansehen herabsetzen.

«Weder erforderlich noch zumutbar»

Es treffe zwar zu, dass die Tätigkeit als Stadträtin im Fokus der Öffentlichkeit stehe, weil eine Stadträtin von den kommunalen Stimmberechtigten gewählt werde. Auch könne von einer kommunalen Verantwortungsträgerin angesichts dieser Stellung in der Öffentlichkeit ein erhöhtes Mass an Kritikresistenz und Toleranz erwartet werden. Aber auch unter Berücksichtigung dieser Abstriche an Privatsphäre und Diskretionsbedürfnis sprenge die Medienmitteilung des Bezirksrats den Rahmen dessen, was sich die Beschwerdeführerin durch die Informationstätigkeit einer kantonalen Rekursinstanz über einen Rekursentscheid gefallen lassen müsse.

Demzufolge habe die vom Bezirksrat veröffentlichte Medienmitteilung von ihrem Umfang und Inhalt her in unverhältnismässiger Weise in die Persönlichkeitsrechte Schlatters eingegriffen. «Die dadurch bewirkte Grundrechtseinschränkung war zur Erreichung des angestrebten Ziels weder erforderlich noch zumutbar.»

«Das Verhalten des Bezirksrats ist eines Rechtsstaats unwürdig», schreibt Schlatter in der Mitteilung. Sie bedanke sich beim Regierungsrat dafür, dass er dieses rechtswidrige Verhaltenverurteile. «Dieser Entscheid gibt mir ein Stück Vertrauen in unseren Rechtsstaat zurück.»

Nur ein Bruchteil

Ratsschreiberin Jacqueline Hayek weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass Esther Schlatter den Entscheid des Bezirksrats in der Sache selbst nicht angefochten habe. «Der Regierungsrat ist deshalb im Rahmen der Prüfung der Aufsichtsbeschwerde auf die inhaltlichen Rügen von Esther Schlatter am Bezirksratsentscheid selber nicht eingetreten.»

Die vorliegende Medienmitteilung von Esther Schlatter gebe nur gerade einen Bruchteil des 17 Seiten umfassenden Regierungsratsbeschlusses vom 30. Januar 2019 wieder. «Zutreffend ist, dass der Regierungsrat Teile der Medienmitteilung, mit welcher der Bezirksrat Hinwil die Öffentlichkeit über seinen Entscheid vom 14. März 2018 informiert hatte, als persönlichkeitsverletzend beurteilt hat.» Diese Beurteilung habe der Bezirksrat Hinwil zur Kenntnis genommen. Eine Beurteilung der Angelegenheit durch die nächsthöhere Instanz komme für den Bezirksrat nicht in Betracht.