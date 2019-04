«Einige werden denken, jetzt ist es ihr in den Kopf gestiegen»

Frau Schlatter, Sie haben noch nicht einmal die erste Sitzung im Kantonsrat hinter sich, da wollen Sie schon in den Ständerat. Ist das nicht ein wenig zu ambitioniert?

Marionna Schlatter: Das kann man so sehen. Einige werden vielleicht denken, jetzt ist es ihr in den Kopf gestiegen. Allerdings bin ich seit 2011 Parteipräsidentin der kantonalen Grünen. Man kennt mich also auf dem politischen Parkett.