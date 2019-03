Das Bildungszentrum kommt, die Container bleiben

Mitte April ist es soweit: Das «Bildungszentrum Uster», ein 130-Millionen-Bau für die Kantonsschule (KUS) und die Berufsfachschule Uster (BFSU) wird in wenigen Wochen offiziell eröffnet. In den Frühlingsferien ziehen die Schulen um, Anfang Mai, wenn nach den Frühlingsferien das neue Semester beginnt, werden mehrere Tausend Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule und der Berufsfachschule Uster in den Neubau ziehen.