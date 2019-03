Neue Garderoben sollen günstiger werden

Der Pfäffiker Gemeinderat will das heutige, «marode» Garderobengebäude des FC Pfäffikon auf dem Sportplatz Barzloo für 3,72 Millionen Franken durch einen Neubau ersetzen. Dies anstelle einer Totalsanierung von Fundament, Mauerwerk und Flachdach. Das bisherige Garderobengebäude sowie die zwei provisorischen Zusatzgarderoben sollen während des Baus weitergenutzt und danach rückgebaut werden.

Bereits im Vorfeld der Gemeindeversammlung vom Montag haben sich SVP, FDP, SP und EVP der Meinung der Rechnungsprüfungskommission angeschlossen, dass das vorgelegte Projekt zu teuer sei. Geschlossen forderten sie darum ein neues Kostendach. 2,7 statt 3,72 Millionen Franken – so lautet der Appell an den Gemeinderat für die Projektierung. Denn auch der noch nicht abgeschriebene Betrag auf dem alten Gebäude von rund 300'000 Franken müsste zusätzlich zu den Gesamtkosten gerechnet werden, die damit rund 4 Millionen Franken betragen.

Einerseits könne beim Projekt selber gespart werden, so die RPK, andererseits sollte der Fussballclub mehr als nur 250'000 Franken an die Baukosten beisteuern und die Gemeinde Hittnau soll zehn Prozent der Kosten übernehmen, da zehn Prozent der aktiven Mitglieder des FC Pfäffikon aus Hittnau kommen.

An der Gemeindeversammlung vom Montag sagten die 136 anwesenden Stimmbürger nach einigen kurzen Voten einstimmig Ja zum Projektierungskredit in der Höhe von 180’000 Franken.

Für noch weniger – beziehungsweise gar keine Diskussion – sorgte das zweite Traktandum: die Genehmigung der Bauabrechnung über die Realisierung des temporären Schulraums Sandgrueb. An der Urnenabstimmung vom September 2016 hat der Souverän einen Kredit von 4,51 Millionen Franken für die Errichtung des Temporären Schulraums an der Alpenstrasse genehmigt. Das Projekt konnte mit Minderkosten von rund 430'000 Franken abgeschlossen werden und wurde an der Gemeindeversammlung entsprechend ohne Gegenstimme abgesegnet.