Wahlverliererin BDP: «Der Hype um die Umwelt wird verblassen »

Nur noch wenige Gemeinden im Zürcher Oberland, Glattal und Tösstal sind – Stand 14.20 Uhr – noch nicht ausgezählt. Es zeigt sich, dass die SVP durchs Band an Wähleranteilen einbüsst, bis zu 11,6 Prozent wie in Wangen-Brüttisellen.

Durchzogen sieht das Resultat bei der SP und der FDP aus. Die SP muss den grössten Verlust mit fast 6 Prozent in Wila verbuchen, kann dafür aber beispielsweise in Mönchaltorf ein Plus von 0,87 Prozent verbuchen.

Die FDP büsst mit einem Minus von 2,78 Prozent am meisten Wähleranteil in Greifensee ein, legt dafür in Seegräben um 2,75 Prozent zu.

GLP und Grüne legen überall in den drei Oberländer Bezirken zu. Die GLP erzielt im Maximum ein Plus von 6,73 Prozent in Egg, bei den Grünen sind es gar 9 Prozent mehr in Grüningen.

Sehr gemischt ist es ebenfalls bei der CVP, der EDU und der EVP, die in den einen Oberländer Gemeinden ein leichtes Plus, in anderen dagegen ein Minus verzeichnen. Die BDP muss praktisch überall herbe Verluste hinnehmen. Einzig in Wildberg und Wila gibt es ein ganz kleines Plus bei den Wähleranteilen.