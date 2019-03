So kreativ war der Wahlkampf

Für die Auszählung der Stimmen sind heute in den Gemeindewahlbüros im ganzen Kanton tausende von Personen im Einsatz. Die Gemeinden erfassen ihre Zählergebnisse und übermitteln sie elektronisch an das Statistische Amt, das als kantonales Wahlbüro amtet. Die eingegangenen Gemeindeergebnisse werden dort überprüft und umgehend auf der Website des Kantons veröffentlicht. Am Sonntag stehen im Statistischen Amt rund zwei Dutzend Personen im Einsatz.

Eine erste Hochrechnung für die Regierungsratswahl wird voraussichtlich zwischen 12 und 12.30 Uhr erwartet.