Fehleinschätzung sorgt für Millionenplus

Langsam wird ein Muster erkennbar. Wie bereits in Seegräben schliesst auch die Bäretswiler Rechnung mit einem unerwarteten Plus. Und wie in Seegräben sind dafür massgeblich die gestiegenen Einnahmen aus Grundstücksgewinnsteuern verantwortlich. Statt der budgetierten 867’000 Franken brachten sie der Gemeinde Bäretswil über 1,8 Millionen Franken ein.